Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı. E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.