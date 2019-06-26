Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı26 Haziran 2019 Çarşamba 23:47
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.K'nın (28), ilçeye bağlı Gafarlı Mahallesi'nde, eşinin dedesinin evinde olduğu bilgisini aldı.
E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, aynı suçtan aranan A.K'de Çokyaşar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YORUM YAZ