0553 313 94 23

Kahramanmaraş’ta aranan 35 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 21:36
Kahramanmaraş’ta aranan 35 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde polis ve jandarma ile aynı anda operasyon yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde de eş zamanlı yapılan operasyonuna 37 polis ekibi ve 142 personelin katılımıyla gerçekleşti. Önceden tespit edilen 153 adreste 131 kişi sorgulanırken, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da bağımlılıktan kurtulan gençlerin konaklayacağı yaşam evi açıldı
    1. Antalya'da bağımlılıktan kurtulan..
    2. Başkentte Büyük Rumeli Buluşması
    3. ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
    4. "Irak'ın inşasında çok önemli bir rol..
    5. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    6. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    7. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    8. Maçın ardından
    9. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    10. Galata Kulesi yeşile büründü
    11. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    12. Geri dönüşümde hayat var
    13. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    14. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    15. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    16. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    17. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    18. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    19. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    20. Hocalı katliamı anıldı
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi