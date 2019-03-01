Kahramanmaraş’ta aranan 35 kişi yakalandı Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan dolayı aranan 35 şahıs yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde polis ve jandarma ile aynı anda operasyon yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde de eş zamanlı yapılan operasyonuna 37 polis ekibi ve 142 personelin katılımıyla gerçekleşti. Önceden tespit edilen 153 adreste 131 kişi sorgulanırken, hırsızlık, adam öldürme, yağma ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.