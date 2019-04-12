Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu, içinde bebek ve hemşirenin de bulunduğu biri ağır 9 kişi yaralandı. Sadullah Çayır yönetimindeki 46 PD 060 plakalı ambulans, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi Üçyol Kavşağı'da Aydın Zengin idaresindeki 02 DE 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler ile ambulanstaki hemşire Feride Karışan (22), 2 günlük bebek Suzan Elkatuf, Tülin Abdo (38) ile otomobildeki Mutalip Ormankıran (67), Meltem Zengin (38), Emre Zengin (11) ve Ayişe Ormankıran (59) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken otomobilde sıkışan sürücü Zengin, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sürücü Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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