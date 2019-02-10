Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga



KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta oynanan bir amatör lig maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı. Alınan bilgiye göre, 1. Amatör Küme 14. hafta maçında B Grup'ta mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlikspor takımları, Türkoğlu Stadı'nda karşılaştı. Hakem Ahmet Cengiz Gök'ün yönettiği maç, 1-1 sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Türkoğlu Belediyespor futbolcuları ile Anadolu Gençlikspor Teknik Direktörü Keramettin Güler arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya girmesiyle büyüyen kavgayı polis güçlükle yatıştırdı.

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