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Kahramanmaraş'ta ağıla yıldırım düştü

Andırın ilçesinde bir ağıla yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu

13 Haziran 2019 Perşembe 23:58
Kahramanmaraş'ta ağıla yıldırım düştü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 keçi telef oldu.

İlçeye bağlı Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan'ın keçilerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Keçilerin 22'si telef oldu.

Telef olan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

- Elektrik direkleri devrildi

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ise fırtınayla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle 3 elektrik direği devrildi.

Direklerin devrilmesi sonucu Kumarlı ve Bektaşlı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ Andırın İşletme Şefliği ekipleri, iki mahalleye elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 23:58
  1. Andırın
  2. Kahramanmaraş
  3. sağanak

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