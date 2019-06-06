Kahramanmaraş’ta 8. Kiraz Festivali Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 8.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.

Helete Mahallesi’nde düzenlene n festivale yöre halkının yanı sıra çevre illerden de yoğun katımım oldu. Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç’ın da katıldığı festivalde, vatandaşlar halk ozanları seslendirdiği türküler ve şarkılarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu.Geleneksel oyunlarında yer aldığı festival, akşam saatlerine kadar devam etti.

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