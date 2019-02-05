Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle gözaltına alındı05 Şubat 2019 Salı 17:08
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T'nin, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde saklandığını belirledi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hüseyin T. gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde kardeşi Tacettin T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 17 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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