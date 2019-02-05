Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır aranan zanlı İstanbul'da yakalandı Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işlediği 33 ayrı suçtan aranan ve hakkında 38 yıl hapis cezası bulunan zanlı, İstanbul'da kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 ayrı suçtan 3 yıldır aranan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin T'nin, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Hüseyin T. gözaltına alındı. Zanlının üzerinde kardeşi Tacettin T. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 17 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.