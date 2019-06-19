Kahramanmaraş’ta 12 yıl hapis ile aranan şahıs yakalandı
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 20:44
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takipte işyerinden hırsızlık suçundan 3 yıl, kilitlenmek suretiyle hırsızlık sucundan 9 yıl, olmak üzere 2 adet aranma kaydı ve toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M. yakalandı. Hükümlü şahıs tevkif olarak cezaevine konuldu.
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