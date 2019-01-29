Kahramanmaraş'ta 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi29 Ocak 2019 Salı 13:14
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlediren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu girişindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurarak, uyuşturucu dedektör köpeği "Alfi" eşliğinde arama yaptı.
Köpeğin tepki vermesi üzerine emniyet otoparkına çekilen araçta 103 kilo 600 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Yakup B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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