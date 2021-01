Kahramanmaraş'ın yarısı koronavirüs geçirdi! Haritadaki değişim olay oldu

Koronavirüsten olumsuz etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vaka artışı ekim ve kasım aylarında zirveyi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artış gösteren 5 ilin arasında saydığı kentteki artışın en net göstergesi Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yoğunluk haritası oldu. 23 Ekim'de yüksek riski gösteren kırmızı renk haritada artmaya başlarken; 4 gün sonra 27 Ekim'de haritanın tamamına yakını kırmızı renge büründü.

Harita eski haline döndü

Hem vaka sayısı hem de vaka artış hızının zirve yaptığı şehirde filyasyon ekiplerinin çalışmaları, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kolluk kuvvetleriyle karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimleri sıklaştı. Bunun yanında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca açık alanda sigara içmenin yasaklanması başta olmak üzere bir dizi tedbirler de alındı. Bu tedbirlerin yanında hafta içi 21.00'den sona, hafta sonları ise 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Kahramanmaraş'taki vaka sayları düşmeye başladı. Bu düşüş, HES haritasına da yansıdı ve 10 Aralık günü haritadaki kırmızı alan azalmaya, düşük riski gösteren mavi ve kırmız renkler, artmaya başladı. 1 Ocak 2021 itibariyle haritadaki kırmızı renk yok denecek kadar azaldı.

"Yüzde 27'den yüzde 50'ye yükseldi"

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, vaka saylarındaki düşüş nedeniyle rehavete kapılmayıp herkesin tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde en fazla etkilenen şehirlerden biri Kahramanmaraş oldu. Özellikle ekim ve kasım aylarında PCR pozitif vaka sayıları pik yaptı, 4 haneli saylara çıktı. O dönemde Sağlık Bakanımız, Kahramanmaraş'taki tehlikeyle ilgili uyarı yapmıştı. Kahramanmaraş'ta çok yoğun çalışmalar yapıldı bu sayıların düşürülmesi için ve kısmen de başarılı oldu. O dönem de hastanelerimiz yoğunluk seviyesine ulaştı. Hastalarımızdan çok sıkıntı yaşayanlar oldu. Hem Covid hem de Covidin dışında hastalığı olanlar sıkıntı yaşadı. O dönemde hastalığı geçirme oranı yüzde 27'ydi. Biz, şu anda bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığına inanıyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden 1'inin bu hastalığı geçirdiğini düşünüyoruz. Bu, yüksek bir oran. Tedbirlerin karşılığı HES haritasında da görülüyor, her taraf yeşile dönüşmeye başladı. Vaka sayılarımız şu an, 3 haneli saylara düştü. Ciddi anlamda azaldı. İnşallah bu azalma daha da devam edecektir"

"Aşı olmayı öneriyoruz"

Koronavirüsle mücadelede bundan sonraki süreçte alınacak tedbirlerin önemli rol üstleneceğini kaydeden Tiyekli, "Aşı süreci, çok önemli. Aşılarımız da geldi. Tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çaresi aşıdır. Herkese de aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Vaka sayısının azalması kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Her an tekrar bir patlama olabilir. İnşallah aşı çalışmasından sonra bir nebze de olsa rahatlama olacağını düşünüyoruz. Bu belanın, kökü kazınıncaya kadar tedbirlere uymak zorundayız. Maske takmak, temizliğe dikkat etmek ve sosyal mesafeyi korumak zorundayız" diye konuştu.