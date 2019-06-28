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Kahramanmaraş'ın LGS başarısı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal:- "Kahramanmaraş, LGS'de yüzde 20'lik dilime girerek 15. sıraya yükseldi"

28 Haziran 2019 Cuma 12:51
Kahramanmaraş'ın LGS başarısı

TBMM (AA) - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş'ın Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, yüzde 20'lik dilime girerek 15. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Öçal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 1 Haziran'da yapılan LGS sonuçlarına göre, Kahramanmaraş'ın, Türkiye genelinde başarı sıralamasının 35'ten 64'e düştüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığından aldığı verileri paylaşan Öçal, "Kahramanmaraş, bu yıl yüzde 20'lik dilimde yer alan öğrenci sayısına göre Türkiye'de ilk 15'te yer alıyor. Birilerinin iddia ettiği gibi Kahramanmaraş'ımız 64. sıraya düşmemiş, 15. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etmiştir." dedi.

Kahramanmaraş'ta sınavla öğrenci alan 27 lisede 2 bin 460 kontenjan bulunduğunu aktaran Öçal, bunun, 2019 LGS başarı sıralamasında yüzde 14'e tekabül ettiğini vurguladı.

Öçal, Kahramanmaraşlı 15 öğrencinin, LGS'de Türkiye birincisi olarak kendilerini gururlandırdığını, 202 öğrencinin ise yüzde 5'lik dilime girerek, ayrı bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın, LGS'de yüzde 20'lik dilime girerek 15. sıraya yükseldiğini anlatan Öçal, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı olarak 17 yıldırher daim milletimizin yanında olduk, bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. Kahramanmaraş'a son 16 yılda 1,5 milyar liranın üzerinde eğitim yardımı yaptık. Şehrimizde okullara yaklaşık 14 bin bilgisayar gönderdik, bin sınıfa ADSL bağlantısı sağladık, yaklaşık 400 bilişim sınıfı kurduk. Amacımız, bütün eksiklerimizi tamamlayarak daha iyiye ulaşıp eğitimde ilk üç sıraya girmektir."


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:51
  1. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Türkiye Birincisi

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