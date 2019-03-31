Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bilal Eker kazandı.31 Mart 2019 Pazar 23:00
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Bilal Eker seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Eker 3 bin 872, CHP adayı Fatih Vicdan 3 bin 565, Saadet Partisi adayı Oktay Ceyhan 37 oy aldı.
- Eker'in öz geçmişi
Malatya'nın Darende ilçesinde doğan Eker, ilk, orta ve lise eğitimini Ekinözü ilçesinde tamamladı.
Elbistan Şeker Fabrikasında çalışan Eker, Şeker-İş Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Eker, AK Parti Ekinözü İlçe Teşkilat Başkanlığı yaptı.
Eker, evli ve 2 çocuk babası.
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