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Kahramanmaraş’a 11. bal ormanı

Kahramanmaraş’ta bal üreticilerinin faydalanabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bal ormanı oluşturuldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Kahramanmaraş’a 11. bal ormanı

Kahramanmaraş’ta bal üreticilerinin faydalanabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bal ormanı oluşturuldu.


Andırın ilçesinde 210 dönüm araziye oluşturulan bal ormanından 2 bin kovanın faydalanması bekleniyor. Araziye, 14 bin 500 adet farklı türlerde fidan dikildi. Bölge müdürlüğü sınırları içinde 11 adet bal ormanının yer aldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, amaçlarının her mevsim çiçek açan türleri araziye dikerek üreticilere katkı sağlamak olduğunu söyledi.


Andırın ilçesine ikinci bal ormanını da oluşturacaklarını söyleyen Altındaş, “Orman Genel Müdürlüğünün 38 adet eylem planı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise bal ormanı eylem planıdır. Buradaki amaç, her mevsim çiçek açan türleri sahaya dikerek arıcılarımızın bal yapmasına katkı sağlamaktır. Bu sayede de ülkemiz bal üretiminde dünyada 5’incilikten 2’inciliğe yükselmiştir. Andırın ilçemizde de bal ormanımız yoktu bu 210 dönüm alanı tesis ettik. 14 bin 500 tane farklı türlerde bu alana fidan diktik. Bu fidanların amacı da bal üretimine katkı sağlamak ve burada 2 bin kovanın faydalanabileceği bir bal ormanı tahsis ettik. Buradaki arıcılarımızın talebini gördükten sonra Meryem Çil denilen yere de önümüzdeki yıllarda bal ormanımızı oluşturacağız” ifadelerine yer verdi.


250 kovanı olduğunu söyleyen bal üreticisi Ali Gök ise, “Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ürünlerimi Kahramanmaraş ve Adana’da satıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
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