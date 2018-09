Niyazi Can kimdir? Niyazi Can Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, getirildi. Peki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörü olan Niyazi Can kimdir? Prof. Dr. Niyazi Can nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlü Niyazi Can’ın biyografisi…

Kahramanmaraş doğumlu olan Prof. Dr. Niyazi Can, ilk, orta ve lise öğreniminden sonra Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsünü bitirerek 1976’da sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Prof. Dr. Niyazi Can, 3 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki görevleri ve 8 yıl öğretmenlik vazifesinin ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans ve lisansüstü öğrenimini tamamladı. Prof. Dr. Niyazi Can, 1984’de Milli Eğitim Bakanlığına yönetici olarak atandıktan sonra doktora öğrenimine başladı. Milli Eğitim Bakanlığındaki yöneticiliği ve doktora öğrenimi devam ederken 1991–1992 yılları arasında Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekilliği görevini yaptı ve bu görevi esnasında doktora araştırmalarını da sürdürdü.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında başladığı doktora öğreniminin akabinde öğretim üyesi olarak 1995 yılında Erciyes Üniversitesinde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Prof. Dr. Niyazi Can, doçentlik ve profesörlük unvanlarını da yine bu üniversitede aldı. Prof. Dr. Niyazi Can’ın 4’ü müstakil 7’si bölüm yazarlığı olmak üzere 11 kitabı, ayrıca uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış 65 makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Niyazi Can ayrıca çok sayıda konferans ve panele konuşmacı olarak katılmış olup uluslararası ve ulusal düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda 42 bildiri sunmuştur. Prof. Dr. Can, eğitim bilimleri ve eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilimsel dergilerde hakemlik yapmakta, alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler vermekte, lisansüstü düzeyde tezler yönetmektedir. Prof. Dr. Niyazi Can’ın eserleri, eğitim yönetimi ve denetimi, insan kaynakları yönetimi, örgütlerde iletişim, insan ilişkileri, değişim yönetimi, liderlik, öğretmen liderliği ve yabancı uyruklu öğrencilerin yönetimi ağırlıklı konulardan oluşmaktadır.

Prof. Dr. Niyazi Can, öğretim üyeliğini sürdürürken anabilimdalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, fakülte kurulları ve yönetim kurulları üyelikleri ile üniversite yönetim kurulu ve üniversite senatosu üyeliği gibi idari görevlerde de bulunmuştur. Erciyes Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurucu müdürlüğünü de yapan Prof. Dr. Can, uzun yıllar bu görevleri yürüttükten sonra 2012–2016 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can’ın 3’ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 18’i Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen ve yöneticilik ve 22’si üniversitelerde öğretim üyeliği ve akademik yöneticilik olmak üzere toplam 44 yıllık devlet memurluğu görevi bulunmaktadır. Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Yönetimi bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.