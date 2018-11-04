Cemal Yılmaz kimdir? Cemal Yılmaz Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü oldu

Küçükçekmece ilçe Milli Eğitim Müdürü olan Şebinkarahisarlı Cemal Yılmaz, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Peki Cemal Yılmaz kimdir? Cemal Yılmaz nereli ve kaç yaşında? Cemal Yılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü olan Cemal Yılmaz’ın biyografisi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un yerine Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz atandı. Giresun-Şebinkarahisar-Çağlayan köyü nüfusuna kayıtlı olan Cemal Yılmaz, 2014 yılında Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atınmıştı.

Cemal Yılmaz kimdir?

1969´da Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Çağlayan köyünde doğdu. Evli ve beş çocuk babası.

Yüksek Lisans: Yeditepe Ünv. Eğitim Yönetimi ve Denetimi (2006-2008) Lisans Eğitimi: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi (1986-1991) Ortaöğrenim: Şebinkarahisar İmam Hatip Lisesi (1979-1986) İlkokul: Çağlayan İlkokulu (1974-1979) Cemal Yılmaz 18.04.2014 tarihinde Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

UFSM Anadolu İmam Hatip Lisesi (Öğretmen) (2012-2014 ) Pendik Anadolu İmam-Hatip Lisesi (Öğretmen) (2010-2012) Özel Birikim Eğitim Kurumları (Genel Müdür) (2000-2010) Özel Sadabad Öğretim Kurumları (Müdür Yrd.) (1998-2000) Sarıyer İmam-Hatip Lisesi (Öğretmen) (1995-1998 Divriği İmam Hatip Lisesi (Öğretmen) (1992-1995)

MEB Talim Terbiye Kurulu Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sertifikası MEB Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı Kuran-ı Kerim Öğrt. Teknikleri Sertifikası MEB Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Uygulamaları Sertifikası İTO ÜNV. Eğitim Yönetimi Okulu Sertifikası Yurt içinde ve yurt dışında, aile, iletişim, gençlik ve eğitim konularında konferanslar veriyor. Çok sayıda STK´nın yönetim kademelerinde görevleri bulunuyor. Arapça ve İngilizce biliyor