'Kahramanmaraş ile Göksun arasında edebiyat yolu: Güzel fikir'

Memleketim Kahramanmaraş şiir ve şair toprağıdır. Kahramanmaraş, Yedi Güzel Adam’ın memleketidir.



Yayınladığım kitapları hiçbir yayınevinde satışa sunmuyorum ve hediye babında dağıtıyorum. 11 adet kitabımı da aynı yöntemle birçok kişiye imzalı olarak hediye ettim. Tabi hediye ettiğim kişiler eğer şahsımı tanımıyorlarsa, memleketimi sorup, “Kahramanmaraş” cevabını aldıklarında, genelde şöyle karşılık veriyorlar: “Başka nereden olabilir ki, Kahramanmaraş şair kentidir” diyorlar. Ülkemiz genelinde artık şu husus biliniyor: “Kahramanmaraş denildiğinde akla şiir ve edebiyat gelir.”



Kahramanmaraş denildiğinde edebiyatın 7 güzel adamı gelir. Biliyorsunuz Yedi Güzel Adam diye bilinen (Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Alaeddin Özdenören, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu) şair ve yazarlardan ikisi Kahramanmaraşlı değildir. Sezai Karakoç Diyarbakırlı ve Akif İnan da Urfalı olsa da, lise eğitimi ve benzeri nedenlerle yolları birgün Kahramanmaraş’ta kesişmiştir. Edebiyat ve şiir ışığını Kahramanmaraş’tan aldıklarını yazılarında belirtmişlerdir.



Kahramanmaraş’ın neden şair ve şiir toprağı olduğunu bundan 14 yıl kadar önce bir mülakat gerçekleştirdiğim Rahmetli Abdurrahim Karakoç Ağabeyimize sormuştum. Üstadımız ve hemşehrimiz Abdurrahim Karakoç bu durumu “Kahramanmaraş’ın geçmişte, özellikle 1950-1980 yılları arasındaki kültürel ve edebi canlılığına bağlayarak, geçmişte Kahramanmaraş’ta kahvehanelerde bile edebiyat konuşulduğunu, şehirde basılan onlarca edebiyat dergisi ve kitapların çeşitli platformlarda sürekli mütalaa edildiğini, işte bu tür ortamlardan dolayı şiir ve şairin geliştiği” şeklinde açıklamıştı.

Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki yolun, tünellerin ve viyadüklerin yapımında emeği geçenlere ve şairlerimizin isimlerini uygun görenlere bir edebiyat sevdalısı olarak teşekkür ediyorum. Allah cümlesinden razı olsun. Bu noktada bir önerimizi de belirtmek istiyorum: “Madem tünel ve viyadüklerin başında şair İsimleri yazılmış. Bu isimlerin yanında bir başka levhaya da, aynı şairin bir şiirinden örnek mısralar yazılabilir. Böylece o yolda yolculuk yapanlar için, Şairlerimizin bir şiirini hatırlamaya ve terennüm etmeye de vesile olunur”.