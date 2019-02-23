0553 313 94 23

"Kahramanmaraş heyecanla Reis'i bekliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 01:54
"Kahramanmaraş heyecanla Reis'i bekliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

Ünal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 14.00'te Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda yapacağı miting öncesi, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör ve teşkilat mensuplarıyla meydandaki çalışmaları inceledi.

Ünal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, miting alanının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla liderini, Genel Başkan'ımız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan referandumu öncesinde 17 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olduğunu hatırlatan Ünal, şimdi de Cumhurbaşkanı'nın bugün burada olacağını belirtti.

Şubat ayının Kahramanmaraş için çok özel bir önemi bulunduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Biz 12 Şubat'ta şehrimizin kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladık. Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş'ın kurtuluş ruhu, 12 Şubat ruhu, aynı zamanda bu ülkenin bağımsızlığının, istiklalinin, istikbalinin ocağı olan bir gün. Yarın bu ruhun bizim bağımsızlık, istiklal, istikbal ve bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin lideri ve bağımsızlığımızın şahsında tecessüm ettiği Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız yarın burada olacak. Gençler büyük bir coşkuyla yarını bekliyorlar. Aynı şekilde bütün ilçelerimizden gelen arkadaşlarımız, gençlerimiz, partililerimiz, vatandaşlarımız büyük bir heyecanla yarını bekliyorlar."

Kahramanmaraş'ta bütün ekiple sahada seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Ünal, "Çünkü 31 Mart büyük bir gün. 31 Mart milletin sandıkta bütün dünyaya vereceği cevabın günüdür. Biz ilçe ilçe, mahalle mahalle AK Parti teşkilatlarıyla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın da burada olması bütün ilçelerimize bu çalışmalarda büyük bir enerji verecek." diye konuştu.

Ünal açıklamasının ardından teşkilat mensupları, alanda çalışanlar ve gazetecilerle fotoğraf çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 01:54
  1. AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kahramanmaraş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    1. Fatih’te özel halk otobüsü kaza yaptı
    2. İDO ve BUDO'da seferler iptal
    3. 23.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil..
    5. Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
    6. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    7. Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan..
    8. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    9. Silivri'de restoranda yangın
    10. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    11. Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur..
    12. Bir skandal iddia daha! Saniyeler..
    13. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı..
    14. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    15. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    16. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    17. Meteoroloji günler öncesinden..
    18. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    19. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    20. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    21. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    22. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    23. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    24. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    25. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    26. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    27. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    28. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    29. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    30. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü