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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları sorgula

Türkiye’nin her köşesinde uygun fiyata vatandaşları konut sahibi eden TOKİ, yine yüzleri güldürdü. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda inşa edilecek olan 624 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları isim listesi.

14 Haziran 2019 Cuma 08:52
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları sorgula

Türkiye’nin her köşesinde uygun fiyata vatandaşları konut sahibi eden TOKİ, yine yüzleri güldürdü. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda inşa edilecek olan 624 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları isim listesi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu projesi kapsamında bulunan konutların kura çekilişleri yarın yapılacak. Kuranın heyecanı şimdiden konutlara talip olanları kaplamış durumda. Kura sonrasında 624 adet konut sahiplerine teslim edilecek.  10, 12 ve 20 peşinatla satılan konutların bir kısmı 2 oda 1 salon bir kısmı ise 3 oda 1 salon. Tam sayı vermemiz gerekirse 500 adet 2 oda 1 salon ve 124 tane 3 oda 1 salon konutun olduğunu söyleyebiliriz. 2 oda 1 salon konutların fiyatları 146.300 TL seviyesinden ve 3 oda 1 salon konutların fiyatları ise 214.700 TL seviyesinden başlangıç gösteriyor. TOKİ Maraş projesi kura sonuçları 13 Haziran tarihinde belli olacak. Bu proje kapsamında en düşük aylık taksit bedeli 488 TL ve en yüksek aylık taksit bedeli 1610 TL olarak görülecek. Konutlar için ödenmesi gereken peşinat tutarları ise 17.056 TL ile 41.940 TL arasında değişim göstermekte.

TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:52
  1. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları sorgula
  2. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları.

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