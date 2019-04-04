Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kimdir nerelidir? Hayrettin Güngör biyografisi

AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkanı %67.60 oy oranı ile Hayrettin Güngör seçildi. Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkanı olan Hayrettin Güngör kimdir? Hayrettin Güngör kimdir sorusu merak ediliyor. Hayrettin Güngör nereli ve kaç yaşındadır? İşte Ak Parti Kahramanmaraş Belediye Başkanı olan Hayrettin Güngör biyografisi hakkında merak edilen detaylar...

Hayrettin Güngör, 1965 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

Polis Akademisi “Özel Eğitim Bölümüne” bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak “kamu yönetimi uzmanı” unvanını aldı. Kısa süre Mali Müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar Bankası’nda Mali Analist olarak bir süre çalıştı. 1990 yılında stajyer kontrolör olarak göreve başladığı İçişleri Bakanlığı’nda kontrolörlük, baş kontrolörlük gibi mesleğin belirli aşamalarını tamamladı ve uygulamada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak birçok belediye ve bağlı idarenin denetimi ve soruşturmasında bulundu.

2004 yılında getirildiği “İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı” görevini 23.09.2008 tarihine kadar yürüttü. 23 Eylül 2008 tarihinden itibaren “Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği” görevini üstlendi. İçişleri Bakanlığı kontenjanından bir dönem (2006-2009) “Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı.

Maliye Bakanlığı öncülüğünde yürütülen “Kamu Mali Yönetimi Projesi”nde çalıştı, bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sisteminin yerel yönetimlerde uygulanması çalışmalarını yürüttü ve ilgili yönetmelikleri, üçüncül mevzuatı, yerel yönetimlerin yeniden yapılanması kapsamında İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliklerini hazırladı.

Yerel yönetimlerde norm kadro standardı çalışmalarında görev aldı. Avrupa Birliği “mali kontrol” müktesebat başlığında Brüksel’de yapılan tanıtıcı tarama ve detaylı tarama toplantılarına İçişleri Bakanlığını temsilen katıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin yürüttüğü yerel yönetim reformunu destekleme projesi kapsamında; eğitim çalışmalarında yer aldı. “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” , “İl Özel İdaresi Mevzuatı” ve “Belediye Bütçesi Nasıl İzlenir?” isimli yayınlanmış üç kitabı, “Bütçe-Muhasebe”, “Personel”, “İhale”, “Yönetim ve Yerel Yönetim Mevzuatı ile Uygulamaları” na ilişkin çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, dernek ve vakıfların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, birden çok uluslararası toplantıda konuşma ve sunum yaptı.