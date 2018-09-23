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Kahramanların parolası: Başarmadan dönmek yok

Akdeniz'deki son yılların en büyük uyuşturucu operasyonundan Suriye'deki terör hedeflerine yönelik harekatlara kadar birçok kritik görevde izleri bulunan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, "başarmadan geri dönmek yok" anlayışıyla yerine getirdikleri görevleri için eğitimlerini aralıksız devam ettiriyorlar.

23 Eylül 2018 Pazar 13:39
Kahramanların parolası: Başarmadan dönmek yok

Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubaylar arasından zorlu eğitim sürecinin ardından seçilen SAT komandoları, eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Zorlu sınavların ardından aldıkları eğitimlerle yüksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, teçhizatlı olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri, günde yaklaşık 15 saat eğitim yapıyor.

Vatan toprağının her bir karışında düşmana korku salan Türkiye'nin ilk ve tek deniz komandoları, taktiksel zeka ve kabiliyetleriyle göz dolduruyor. Bugüne kadar birçok zorlu ve stratejik görevi başarıyla yürüten SAT timleri, su altında bile iz bırakmadan ulaştıkları hedeflerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

"SİNSİ TAARRUZ", "BASKIN" VE "SABOTAJ"

Hava, kara, deniz ve sualtı intikal yöntemleriyle düşman hatlarının ilerisine sızarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri doğrultusunda verilen emirleri yerine getirmeye programlanan SAT timleri, düşmanın yüzer ve kıyı hedeflerine "sinsi taarruz", "baskın" ve "sabotaj" düzenleyebiliyor.

Bot üzerinde de operasyonel faaliyet icra edebilen deniz komandoları, keskin nişancılıkta da gıptayla bakılan askerler arasında yer alıyor. Deneyimli askerlerden oluşan deniz komandoları, gözle görülmesi güç uzak hedefleri de başarıyla vurabiliyor.

AA ekibi, Sualtı Taarruz Grup Komutanlığıbünyesindeki SAT timlerinin Beykoz'daki bazı eğitimlerini ve gruba dahil olabilmek için aylardır zorlu eğitimden geçen kursiyer astsubayların faaliyetlerini görüntüledi.

Ateşli silahlarını eğitim alanında ustalıkla kullanan SAT komandoları, uzun mesafedeki küçük hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen komandolar, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, sualtı yüzücüleriyle de hedeflerine gizlice ulaştı.

Operasyonel faaliyetleri "tim" olma bilinciyle büyük bir özveriyle gerçekleştiren SAT komandoları, eğitim alanındaki bir yerleşim yerine de saldırı gerçekleştirerek, simülatördeki terör unsurlarını etkisiz hale getirdi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 13:39
  1. Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı
  2. SAT

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