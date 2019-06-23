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Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini sürdürüyor.

23 Haziran 2019 Pazar 11:16
Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini sürdürüyor.


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile Kahramankazanlı şehit yakınları ve gaziler, Genelkurmay çatı davasını takip etti. FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazanlıların yargılanmaların başladığı günden bu yana başlattığı adalet nöbeti sürüyor. Kahramankazanlılar, adalet nöbetini 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da yaşanan eylemlere ilişkin görülen Genelkurmay çatı davasının son duruşmasında da sürdürdü. Nöbete katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, darbeci sanıkların yargılandığı Sincan Cezaevi’ndeki davayı takip etti.



"Unutmadık, unutturmayacağız"


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlılar’ın duruşmaların başladığı günden bu yana aralıksız olarak Sincan’da olduğunu belirterek, “Bugün şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Bağımsız Türk yargısının tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına ve bu vatan hainlerine karşı en ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız” diye konuştu.


Kahramankazan Belediyesi, cezaevi girişine kurulan prefabrik yapı ve çadırlarda duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Burada duruşmaya verilen öğle aralarında sunulan ikramların yanı sıra, gün boyunca çay ve çorba servisi yapılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:16
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