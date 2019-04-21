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Kahramankazan’dan “Biz Birlikte Güçlüyüz” mesajı

“Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz” projesinin tanıtım toplantısı Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

21 Nisan 2019 Pazar 10:12
Kahramankazan’dan “Biz Birlikte Güçlüyüz” mesajı

“Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz” projesinin tanıtım toplantısı Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının destekleriyle, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğince yürütülen proje kapsamında, Türkiye genelinde kardeşlik bağlarına değer katmak amaçlanıyor.


Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İdareciler ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile belediye spor kulübünün genç sporcuları katıldı. Projenin tanıtım sunumu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



“Kahramankazan Çanakkale’dir”


Dernek Başkanı Can, bu anlamlı toplantıya ev sahipliği yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a şükranlarını sunduğunu söyledi. Projenin tanıtım toplantısının Kahramankazan’da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Can, “Çünkü Kahramankazan Çanakkale’dir. Dik duruşun sembolüdür. Kahramankazanlılar 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın meydanlara, alanlara çağırması üzerine Uhud Savaşı’ndaki gibi mal ve canlarını siper etmişlerdir. Tarladaki mahsüllerini, alın terlerini siper etmişlerdir” dedi.


Projeyle herkesi kucaklamaya çalıştıklarını ve kardeşliğe değer kattıklarını söyleyen Can, mekan ve sınır tanımayarak çalıştıklarını kaydetti. Can, sınır illeri olan Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Hataybaşta olmak üzere herkesi kucaklamayı hedeflediklerini anlattı.



“Başka Türkiye yok”


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, dernek yöneticilerine teşekkür etti. Kahramankazan halkının 15 Temmuz hain darbe girişime karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatan Başkan Oğuz, kendi halkını bombalayan savaş uçaklarının kalkışını Akıncı Üssü’nde engellemeye çalışan Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi 9 şehit, 92 gazi verdiğini kaydetti. Oğuz, bu toplantıyı gerçekleştirebiliyor ve ülkemizde huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, bunun şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde olduğunu vurgulayarak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi.


Proje kapsamındaki “Sen Ben Yok, Başka Türkiye Yok” sözünün oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Oğuz, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak sivil toplum örgütleriyle bu türde çalışmalar yapmayı gönülden arzuladıklarını söyledi.


Başkan Oğuz ve Can daha sonra, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile genç sporculara plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:12
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