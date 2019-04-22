Kahramankazan’da ÜNİKART heyecanı

Kahramanakazan Belediyesi, Üniversiteler Arası Karting Turnuvası’na (ÜNİKART) ev sahipliği yaptı. Turnuvanın startını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi.

Kahramankazan Belediyesi, ÜNİKART’a ev sahipliği yaptı.Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvada farklı üniversitelerden sporcular yarıştı. 2 etap halinde düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Startı Oğuz verdi

Kahramankazan Belediye Başkan Serhat Oğuz da turnuvayı takip etti. Başkan Oğuz, turnuva öncesinde karting aracına binerek deneme sürüşü yaptı. Başkan Oğuz daha sonra salladığı bayrak ile yarışın startını verdi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi.

“Her zaman yanınızdayız”

Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak üniversiteli gençlerden gelen spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda gelen taleplere destek vermeye çalıştıklarını belirterek, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “Kahramankazan ulusal ve uluslararası arenada önemli spor, sanat, bilim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu turnuvada onlardan bir tanesi oldu. Üniversitelerimizin ve üniversiteli kardeşlerimizin sürekli yanındayız” diye konuştu.