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Kahramankazan’da Türkiye’ye örnek olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde kurduğu “Kahramankazan İstişare Meclisi” ilk toplantısını gerçekleştirdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:14
Kahramankazan’da Türkiye’ye örnek olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde kurduğu “Kahramankazan İstişare Meclisi” ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda ilçenin temel sorunları ve bunların çözüm önerileri konuşuldu.


31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, seçim döneminde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği “Kahramankazan İstişare Meclisi” projesini hayata geçirdi. Kahramankazan İstişare Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya kanaat önderleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin üyeleri, eski belediye meclis üyeleri ve adayları, kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu toplumun tüm kesimlerinden temsilciler katıldı. Toplantıda söz alan temsilciler, ilçenin temel sorunları ve çözüm önerileri başta olmak üzere ilçeye ilişkin birçok konuyu konuştu. Kahramankazan’a ilişkin kapsamlı bir beyin fırtınasının gerçekleştirildiği toplantıda, ilçeye ilişkin genel konular masaya yatırıldı. Katılımcılar, Kahramankazan İstişare Meclisinin her iki ayda bir düzenli aralıklarla toplanmasını kararlaştırdı.



“Birlikte yöneteceğiz”


Başkan Oğuz da, toplantı boyunca notlar aldı. Başkan Oğuz, aldığı notları toplantıda kendisine eşlik eden birim müdürü ve başkan yardımcıları ile değerlendirdi. Toplantıda katılımcıların yönelttiği soruları da Başkan Oğuz ve çalışma arkadaşları yanıtladı. Başkan Oğuz, aldıkları notlar doğrultusunda belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konuları gelecek toplantıya kadar çözmek için çalışma yürüteceklerini söyledi.


Başkan Oğuz, bundan sonra düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek olan Kahramankazan İstişare Meclisi toplantılarında toplumun tüm kesimlerinden ve tüm farklı görüşlerden vatandaşların yer alacağını belirterek, toplantılarda ilçe gündeminin, gerçekleştirilecek projelerin ve uygulamaların masaya yatırılacağını söyledi. Kahramankazan’ı İstişare Meclisi ile vatandaşlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizen Oğuz, şunları kaydetti:


“Bu mecliste aldığımız kararlarla, Kahramanakazanımızı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yöneteceğiz. Omuz omuza, yürek yüreğe ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve Türkiye’ye örnek olacak bir ilçe haline getireceğiz. Herkes burada görüşlerini, fikirlerini ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmiş oldu, bundan sonra da edecek. Burada halkımız ilçesinde neyi görmek istediğini, neyi görmek istemediğini ifade edecek. ‘Ben yaptım oldu değil, biz yaptık oldu anlayışıyla hep birlikte yöneteceğiz. Kahramankazan’da yaşayan herkes ilçenin bir parçası olduğunu hissedecek. Başta İstişare Meclisi olmak üzere katılımcı yönetim alanında yapacağımız çalışmalarla Türkiye’ye örnek olacağız.”

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:14
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