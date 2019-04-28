Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla, ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, seçim döneminde duyurduğu projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi, KİM projesi kapsamında özel bir yazılımla ilçedeki iş arayanlar ile işvereni aynı platformda buluşturacak ve iş arayanlardan istenilen tek şart Kahramankazan’da ikamet etmesi.

KİM hayata geçiyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, bu kapsamda ilk olarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele konusunda Türkiye‘ye örnek olacak Kahramanakazan İstihdam Merkezi (KİM) projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda belediye bünyesinde hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşacak. İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.

"En fazla talep iş konusunda"

Vatandaşlardan kendilerine gelen taleplerin en fazla ’iş bulma’ konusunda olduğunun altını çizen Oğuz, KİM ile binlerce kişiye iş bulmayı amaçladıklarını kaydetti. Kahramanakazan’ın sanayi alanında önemli bir potansiyeli sınırları içinde barındırdığını vurgulayan Oğuz, “Kahramankazan’daki istihdam pastası Kahramankazan’a yeter. Yani Kahramankazan’daki istihdam olanakları ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yetecek kapasitede. Kahramankazan’da 3 bin 200’e yakın büyüklü küçüklü fabrika ve üretim tesisi bulunuyor. Buralarda 60 bine yakın istihdam ediliyor. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) kapsamında, kendi imkanlarımızla bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla Kahramankazanlı iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. KİM’e dahil olmak isteyen işverenlerimizi belirleyeceğiz. Bu noktada önemli bir mesafe kaydettik. İşverenlerimiz bu projeye oldukça sıcak bakıyor ve sisteme dahil olan çok sayıda işverenimiz mevcut. Bir yandan da iş talepleri gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Tek şartımız ilçemizde ikamet etmek"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İşverenlerimiz, personel aradıklarında yazılıma personele ilişkin istedikleri kriterleri ve bilgileri girecek. Ayrıca bize başvuran insanlarımızın iş başvurularını ve niteliklerini de biz bu sisteme gireceğiz. Burada işçi arayanlarla iş arayanları eşleştireceğiz. Bu doğrultuda bizlere iş bulmak için başvuran kardeşlerimizden tek şartımız olacak. O da Kahramankazan’da ikamet ediyor olmaları. Biz Kahramankazan’da yaşayan ve işi olmayan tüm kardeşlerimize ‘iş bulacağız’ dedik ve onlara iş sahibi yapmakta bizim boynumuzun borcu. Allah nasip ederse bu sözümüzü yerine getireceğiz.”

Başkan Oğuz, bu kapsamında vatandaşları iş imkanı ile buluşturmaya başladıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir toplantı ile projenin tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi. Oğuz, projenin tanıtım toplantısında çok sayıda vatandaşın işe yerleştirileceğinin de müjdesini verdi.