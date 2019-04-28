0553 313 94 23

Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla, ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi.

28 Nisan 2019 Pazar 14:19
Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak proje

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi kapsamında geliştirdikleri özel bir yazılımla, ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacaklarını söyledi.


31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, seçim döneminde duyurduğu projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi, KİM projesi kapsamında özel bir yazılımla ilçedeki iş arayanlar ile işvereni aynı platformda buluşturacak ve iş arayanlardan istenilen tek şart Kahramankazan’da ikamet etmesi.



KİM hayata geçiyor


Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, bu kapsamda ilk olarak günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele konusunda Türkiye‘ye örnek olacak Kahramanakazan İstihdam Merkezi (KİM) projesini hayata geçirecek. Bu doğrultuda belediye bünyesinde hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşacak. İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.



"En fazla talep iş konusunda"


Vatandaşlardan kendilerine gelen taleplerin en fazla ’iş bulma’ konusunda olduğunun altını çizen Oğuz, KİM ile binlerce kişiye iş bulmayı amaçladıklarını kaydetti. Kahramanakazan’ın sanayi alanında önemli bir potansiyeli sınırları içinde barındırdığını vurgulayan Oğuz, “Kahramankazan’daki istihdam pastası Kahramankazan’a yeter. Yani Kahramankazan’daki istihdam olanakları ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza yetecek kapasitede. Kahramankazan’da 3 bin 200’e yakın büyüklü küçüklü fabrika ve üretim tesisi bulunuyor. Buralarda 60 bine yakın istihdam ediliyor. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) kapsamında, kendi imkanlarımızla bir yazılım hazırladık. Bu yazılımla Kahramankazanlı iş insanları ile bir protokol imzalayacağız. KİM’e dahil olmak isteyen işverenlerimizi belirleyeceğiz. Bu noktada önemli bir mesafe kaydettik. İşverenlerimiz bu projeye oldukça sıcak bakıyor ve sisteme dahil olan çok sayıda işverenimiz mevcut. Bir yandan da iş talepleri gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Tek şartımız ilçemizde ikamet etmek"


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuşmasına şu şekilde devam etti:


“İşverenlerimiz, personel aradıklarında yazılıma personele ilişkin istedikleri kriterleri ve bilgileri girecek. Ayrıca bize başvuran insanlarımızın iş başvurularını ve niteliklerini de biz bu sisteme gireceğiz. Burada işçi arayanlarla iş arayanları eşleştireceğiz. Bu doğrultuda bizlere iş bulmak için başvuran kardeşlerimizden tek şartımız olacak. O da Kahramankazan’da ikamet ediyor olmaları. Biz Kahramankazan’da yaşayan ve işi olmayan tüm kardeşlerimize ‘iş bulacağız’ dedik ve onlara iş sahibi yapmakta bizim boynumuzun borcu. Allah nasip ederse bu sözümüzü yerine getireceğiz.”


Başkan Oğuz, bu kapsamında vatandaşları iş imkanı ile buluşturmaya başladıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bir toplantı ile projenin tanıtımını gerçekleştireceklerini söyledi. Oğuz, projenin tanıtım toplantısında çok sayıda vatandaşın işe yerleştirileceğinin de müjdesini verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar’da Lise Tanıtım Günleri heyecanı
    1. Bağcılar’da Lise Tanıtım Günleri..
    2. Bakan Çavuşoğlu, Irak temaslarını..
    3. Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 10..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor U19 deplasmanda..
    5. (Özel) Yemek sipariş veren..
    6. Bingöl’de odunluk yangını
    7. Off-Road yarışları nefes kesti
    8. Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak..
    9. Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    10. Tütüncü’den çalışanlarına başarı..
    11. Aydın’da veteriner hekimler günlerini..
    12. Türkiye 4.5G'yi çok sevdi! 3G'yi 11'e..
    13. Fenerbahçe'de vahim tablo! 1991'den..
    14. Tırın altında kalan yaya öldü
    15. ’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği..
    16. İsrail, askerinin kemikleri karşısında..
    17. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçıyla..
    18. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı!..
    19. Şanlıurfa’da yasadışı bahis..
    20. Diyarbakır’da Paskalya kutlandı
    21. Sadık Çiftpınar kendini yaktı
    22. Polis okulunda teknisyenin silahı ateş..
    23. Kahreden kazada ölen 7 kişi için..
    24. Didimli çocuklar uçurtma şenliğinde..
    25. Ülkü Ocakları, Eymir Gölü’nde ’Gençlik..
    26. Kocasinanlı öğrenciler bilgi..
    27. Elektrikçilere kurs veriliyor
    28. Kur’an kurslarının minik öğrencileri..
    29. Çocuk Sanat Festivalinde Müjdat Ataman..
    30. Esenyurt’ta dün akşam göçük meydana..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum