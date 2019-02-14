Kahramankazan’da çevreci bez torba dağıtıldı

Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de uygulayan ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, bez torba kullanımının yaygınlaştırılması için anlamlı bir adım daha attı. Belediye, halk pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara çevreye zarar vermeyen bez torba dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesi altında hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de ilk uygulayan ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, halk pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlara bez torba dağıttı. Dağıtılan bez torbaları alan vatandaşlar alışverişlerini bu bez torbalarla yaptı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesi konularında belediye olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Bu alandaki çalışmalarımızı 2009 yılından bu yana sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni uygulayan ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Bez torba dağıtımı etkinliği de bu alandaki farkındalığı artırmak için yapıldı ve vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi. Gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için tüm vatandaşlarımızı alışverişlerinde bez torba kullanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.