Kahramankazan Belediyesi ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirdi. Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi ile istihdamı artırmayı planlayan Kahramankazan’da 300 kişi iş sahibi oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un projesi olan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi, 15 gün önce imzalanan protokolle hayata geçirilmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokolle kurulan KİM, işverenler ile iş arayanları bir araya getirecek.

“Kim iş arıyorsa bulacak”

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan KİM, hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşları ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor. Yine imzalanan protokol kapsamında önümüzdeki günlerde ilçede mesleki kurslar açılması hedefleniyor. Bu kurslar sayesinde iş arayan vatandaşların nitelikli eleman vasfı kazanmaları sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek bu projenin bir tarafında İŞKUR’un, bir tarafında Kahramankazan Belediyesinin, bir tarafında ise Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneğinin olduğunu belirten Başkan Serhat Oğuz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu projenin adını Kahramankazan İstihdam Merkezi olarak koyduk ve akılda kolay kalması için de kısaltmasını KİM olarak belirledik. ‘Kahramankazan’da işi KİM bulacak’ da sloganımız oldu. Kahramankazan’daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. Bu istihdam imkanından onların yararlanmasını sağlamak. KİM’in hayata geçmesinin üzerinden henüz çok kısa bir zaman süre geçmesine rağmen, 300 kardeşimizi iş sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayının önümüzdeki günlerde artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Projemi katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza ilçe halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız.”