Kahramankazan üçüncü kez “12 Yıldız Şehri” ödülünü kazandı

Katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları uluslararası arenada takip edilen Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyinin en prestijli ödülleri arasında gösterilen “12 Yıldız Şehri” unvanını üst üste üçüncü kez kazanma başarısı gösterdi.

Katılımcı demokrasi anlayışıyla yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nce verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına üst üste üçüncü kez layık görüldü.

12 Yıldız ve Avrupa Diploması

Kahramankazan Belediyesi, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen “12 Yıldız Şehri” ödülünü 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmıştı. Kahramankazan Belediyesi 2018 yılında ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından “Avrupa Diploması” ödülüne layık görülmüştü. Avrupa’nın “en büyük kent ödülü” olan “Avrupa Ödülü”ne uzanan yolculuğun ilk aşaması olan Avrupa Diploması ödülünü, yerel ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar Kahramankazan Belediyesi’ne getirmişti. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara’da bu ödülü almaya hak kazanan ilk ilçe belediyesi olmuştu.

Üst üste üçüncü kez

Kahramankazan Belediyesi, her sene farklı bir tema ile düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında verilen 12 Yıldız Şehri ödülü için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi’nin bu ödülü üst üste üçüncü kez alması, ilçeye yeni stratejik işbirlikleri, proje ortaklıkları, yeni hibe kaynaklarının bulunmasına ve bu kaynakların etkin kullanılmasına da katkı sağlayacak.

"Birlikte yönetiyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’ın "12 Yıldız Şehri" ödülünü üst üste üçüncü kez almaya hak kazanmasından dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, “Kahramankazan Belediyesi olarak katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor, ilçemizi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, engelli bireylerinden çocuklarımıza kadar tüm Kahramankazan halkıyla birlikte yönetiyoruz. Katılımcı demokrasiyi benimsemiş, tüm kesimlere dokunan ve toplumu kucaklayan yönetim anlayışımızın Avrupa Konseyi’nde üçüncü kez karşılık bulmasından dolayı kıvanç duyuyoruz” dedi. Ertürk, “53 bin nüfuslu Türkiye’nin dört bir yanından göç alan, huzur ve refah seviyesinin hızla artış gösterdiği bir ilçeyiz. Vatandaşımızın istek, öneri ve ihtiyaçlarını önemseyerek, vatandaşımız ile bilgi ve fikir paylaşımında bulunarak daha güçlü bir Kahramankazan olma yolunda büyük ilerlemeler kaydettik” dedi.

Demokrasinin beşiği Kahramankazan

Kahramankazan’ın demokrasinin beşiği bir ilçe olduğunu belirterek, bunun en büyük kanıtının da 15 Temmuz 2016’da demokrasi ve insan haklarını hedef alan hain darbe girişimine karşı verdikleri mücadele olduğunu söyledi. Ertürk, “Kahramankazan’da o gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Tüm Türkiye’de 251 şehit, 2193 gazi verdik. Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde milli iradesine, demokrasiye ve tüm evrensel değerlere bu uğurda gözünü kırpmadan canını vermek pahasına nasıl sahip çıktığını, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya gösterdi” dedi.

Kazan köyünden uluslararası arenaya

Ertürk, bu ödüllerin halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini belirterek, "2004 yılı öncesinde Kazan köyü olarak tabir edilen ilçemiz, bugün marka bir kent olarak, uluslararası arenada adından söz ettiren bir hale geldi” dedi. Ertürk, 12 Yıldız Şehri ve Avrupa Diploması ödüllerini ilçelerine kazandırmaktan dolayı büyük onur duyduklarının belirterek, hedeflerinin en büyük ödül olan “Avrupa Ödülü” olduğunu kaydetti.

Ödül getiren etkinlikler

Kahramankazan Belediyesi, 12 Yıldız Şehri ödülü için Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştirdi. Vatandaşın yönetime katılımını artıran, gençlere, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik projelerin yanı sıra, ilçede engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, 30 ülkeden 130’a yakın öğrencinin katıldığı Uluslararası Gençlik Çalıştayı ve gezici kütüphane olan “Kitabüs” gibi projeler 12 Yıldız Şehri ödülünün üçüncü kez üst üste ilçeye gelmesinde etkili oldu.