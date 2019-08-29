Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne zaman bitecek? TOKİ Kahramankazan evleri teslim tarihi
TOKİ Ankara Kuzeykent 372 konutun hak sahibini belirlemek üzere kura çekilişini yaptı. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonrası Kahramankazan TOKİ 334 konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne zaman bitecek? TOKİ Kahramankazan evleri teslim tarihi ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını araştırıyor.29 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
TOKİ Ankara Kuzeykent 372 konutun hak sahibini belirlemek üzere kura çekilişini yaptı. TOKİ Ankara Kuzeykent kura sonrası Kahramankazan TOKİ 334 konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar Kahramankazan TOKİ 334 konutları ne zaman bitecek? TOKİ Kahramankazan evleri teslim tarihi ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını araştırıyor.
TOKİ Kahramankazan evleri teslim tarihine ilişkin açıklamada, “Söz konusu projenin geçici kabul eksiklikleri tamamlanmakta olup kabul tutanağının onaylanmasına müteakip ilgili belediyesinden iskan alınarak teslim işlemlerine başlanacaktır. Gelişmeleri web sayfamızın adresinden takip edebilirsiniz.” denildi.
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