Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’ olmaya aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesinin yeni hedefi, Türkiye’de kurulması planlanan ‘Sıfır Atık İçesi’ olmak. Sıfır Atık konusunda Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Kahramankazan Belediyesi, 53 bin nüfuslu ilçede toplanan atıkları geri dönüştürerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için önemli adımlar atıyor.

Kahramankazan Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi oldu. 53 bin nüfuslu Kahramankazan Belediyesinin yeni hedefi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek ‘Sıfır Atık İlçesi’ olmak.

Solucan gübresi yapılıyor

Kahramankazan’da Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Buna göre kumbaralarda toplanacak atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor.

Bu doğrultuda belediye binası, belediye ek hizmet binaları, tesisleri ile kurum ve kuruluşlar ile ilçe geneline yüzlerce geri dönüşüm ünitesi yerleştirdi. İlçe genelinde bin adet ambalaj atığı toplama kutusu, 500 adet atık pil toplama kutusu, 50 adet atık yağ toplama bidonu, 150 adet dış mekan geri dönüşüm konteyneri, 60 adet geri dönüşüm ünitesi, 50 adet elektrikli ve elektronik atık toplama kutusu ve 50 adet giysi kumbarası yerleştirdi. Ayrıca evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak alıyor. Düzenlenen seminerlerle, vatandaşların, kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerin ve öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Geri dönüşüm projeleri Kahramankazan’da 2009’dan bu yana sürüyor

Ayrıca, Kahramankazan Belediyesince 2009 yılından bu yana başlatılan geri dönüşüm projeleri kapsamında ise elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Kullanılmış ya da modası geçmiş giysi ve ayakkabılar da giysi kumbaralarında toplanıyor.

Atık toplama kutusu, bidonu, konteyner ve ünitelerinde toplanan atıklar geri dönüşüme tabi tutuluyor. Bu kapsamda 17 bin ton ambalaj atığı, 3 bin 973 kilogram atık pil, 19 bin 895 litre atık bitkisel yağ, 3 bin 191 kilogram elektrikli ve elektronik atık, 11 bin 181 adet ömrünü tamamlamış araç lastiği, 53 bin 745 litre atık motor yağı geri dönüşüme tabi tutuldu. Ayrıca toplanan organik atıklardan 74 tona yakın organik solucan gübresi elde edilirken, bu gübreler park, bahçe ve seralarda kullanılıyor.

Yüzleri güldürdü, doğayı korudu

Öte yandan giysi kumbaralarında toplanan giysi ve ayakkabılar ilk günkü haline getirildikten sonra yardıma muhtaç durumdaki vatandaşların yüzlerini güldürürken, kullanılamayacak durumda olanlar ise yine geri dönüşüme tabi tutuldu. Bu kumbaralardan elde edilen giysi ve ayakkabılar ise her ay onlarca vatandaşın yüzünün gülmesini sağlarken, doğanın ve kaynakların korunmasını sağladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ni uygulayan ilk ilçe belediyesi olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Yeni hedeflerinin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulacak ‘Sıfır Atık İlçesi’ olabilmek olduğunu ifade eden Ertürk, "2009’dan bu yana geri dönüşüm alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir sorumluluk. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı değerlendirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabiliriz, atıkları üretime dönüştürebiliriz. Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştırdık. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelebilmek” diye konuştu.

Proje kapsamında, Japonya’da bulunan Kamikatsu kasabası örnek alınarak Türkiye’de bir sıfır atık ilçesi oluşturulması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yerleşimi için en uygun ilçeyi seçecek ve pilot olarak projeyi uygulayacak. Bakanlık Türkiye’deki ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için tarama çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlattı.