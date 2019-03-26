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Kahramankazan-Ankara yolu genişletme çalışmaları yeniden başladı

Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmaları yeniden başladı.

26 Mart 2019 Salı 10:21
Kahramankazan-Ankara yolu genişletme çalışmaları yeniden başladı

Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmaları yeniden başladı. 2 gidiş 2 geliş olan, çalışmalar sonrasında ise 3 gidiş 3 gelişe çıkarılacak ve 12 adet de köprülü kavşağın inşa edileceği yolun en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.


Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının temeli 18 Ağustos 2017’de dönemin Başbakanı, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım tarafından atılmıştı. 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 370 milyon TL’ye mal olacak proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye’nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü’nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. Ayrıca trafik ışıklarından da arındırılacak yolun tamamlanması ile akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlanacak.


Bölge için de önemli


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yol genişletme projesinin tamamlanması ile birlikte ilçedeki yatırımların da artacağını belirterek şunları kaydetti:


“Kahramankazan yalnızca Ankara’da değil, Türkiye’de de önemli bir yere sahip olan birçok sanayi kümelenmesine ev sahipliği yapıyor. İlçemiz sınırları içerisinde büyüklü ve küçüklü 4 bine yakın üretim unsuru bulunuyor. İlçemizin nüfusu yaklaşık 53 bin olmasına karşın, 90 bine yakın sigortalı çalışan var. Ayrıca ilçemizde Ankara Lojistik Üssü, TAİ ve soda külü alanında üretim yapan dünya çapında birde maden yer alıyor. Yine Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra ikinci en büyük yatırımı olacak olan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) yine HAB içerisinde kurulacak olan TeknoHAB da tamamlandığında çalışan nüfus sayısı daha da artmış olacak. Zaten halihazırda 60 bin kişi günübirlik olarak başkentin çeşitli ilçelerinden buraya çalışmaya geliyor. Bu nedenle bu yol bizim için çok önemli. Kahramankazan’a ve bölgeye büyük katkıları olacak. Çok uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir proje. Bu yol ilçemizin refah seviyesi yükseleceği gibi bölgedeki yatırımların da artmasına önemli katkı sağlayacak.”



Erdoğan ve Yıldırım’a teşekkür


Başkan Ertürk, yoldaki genişletme çalışmalarının, yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerinin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yolun temelini atan son Başbakanımız ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:21
  1. doğa

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