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Kahramankazan 15 Temmuz'a hazır

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişle "Kahraman" unvanını alan ilçede direnişin 3. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılacak- Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: - "Kahramankazanlılar 15 Temmuz gecesi, darbecilerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü darbeci hainlere dar etti. O gece 9 şehit, 92 gazi verdik"

09 Temmuz 2019 Salı 15:27
Kahramankazan 15 Temmuz'a hazır

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı gösterdiği direnişle "Kahraman" unvanını alan Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde direnişin 3. yıl dönümü ve şehitler çeşitli etkinliklerle anılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da, darbe girişimine karşı gösterilen direnişin üçüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Belediye tarafından 3 gün boyunca sürecek etkinliklerin hazırlıkları tamamlandı.

Şehitler için mevlid-i şerif okutulmasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında fotoğraf sergisi açılacak, satranç ve karate turnuvası düzenlenecek, şehitler mezarları başında ziyaret edilecek, atlı spor eğitimi gösterisi yapılacak. Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz ve ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kahramankazanlılarla buluşacak.

Kahramankazan Belediyesi ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Ziyarette, yapılacak etkinlikler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Oğuz, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine harekete geçerek 15 Temmuz gecesi dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir destana imza attığını belirtti.

"Hain darbe girişiminin engellenmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Tarih, canları pahasına darbecilere karşı koyan Türk milletinin bu mücadelesini unutmayacaktır." ifadesinde bulunan Oğuz, şunları kaydetti:

"Kahramankazanlılar 15 Temmuz gecesi, darbecilerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nü darbeci hainlere dar etti. O gece 9 şehit, 92 gazi verdik. Kahraman şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz bizlere emanet. Onlarla büyük bir aile olduk. Onlar için ne yapsak az. 15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum."



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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:27
  1. 15 Temmuz
  2. Anma
  3. darbe girişimi
  4. Direniş
  5. FETÖ
  6. Kahramankazan

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