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Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece kahramanlığıyla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir'in astsubay arkadaşları, kahramanı kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak anacak.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:19
Kahramanın silah arkadaşları kabri başında Kur'an okuyacak

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, şehit Ömer Halisdemir'i, 15 Temmuz'un darbe girişimin ikinci yıl dönümünde kabri başında anacaklarını açıkladı. TEMAD'ın anma programına göre; emekli astsubaylar, 15 Temmuz'da Ankara'da Ahmetler Postanesi'nden önünden saat 08.00'de Niğde Bor'a hareket edecek. Emekli astsubaylar, meslektaşları Halisdemir'i Çukurkaya beldesinde bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okuyarak anacak.

15 TEMMUZ'UN SEMBOLÜ OLDU

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin seyrini değiştirdi. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan telefonla aldığı emri bir an bile tereddüt etmeyerek yerine getiren kahraman astsubay, şehadete düğüne gider gibi yürüdü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:19
  1. Niğde
  2. Ankara
  3. ömer halisdemir
  4. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey2 sa önce
    Kahramandır, Adamdır.. yüzünü videolarını gördüğüm zaman tüylerim kalkıyor.. kahraman, birazdan öleceğini bilecekken emri yerine getiren, her ülkenin sahip olmak isteyeceği tam bir ASKER. ADAM EVLADI..
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