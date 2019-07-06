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Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı

Kadıköy’de deniz kenarında otururken sıcaktan baygınlık geçiren bir kadın denize düştü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:36
Kahraman zabıta sıcaktan bayılıp denize düşen kadını kurtardı

Kadıköy’de deniz kenarında otururken sıcaktan baygınlık geçiren bir kadın denize düştü. Bölgede görev yapan İBB zabıta memurunun üniformasıyla denize atlayarak kurtardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İstanbulluların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan İBB zabıtası, denize düşen bir vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kadıköy İskelesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda deniz kenarında oturan kadının sıcaktan başı döndü ve bir anda denize düştü. Denizde çırpınmaya başlayan kadını görenler bağırarak yardım çağrısında bulundu.


Kadıköy İskelesi’nde görev yapan Mustafa Gül isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru, olayı gördüğü anda hiç düşünmeden suya atladı. Üniformasıyla girdiği denizden boğulmak üzere olan kadını çıkaran zabıta memuru Gül, kadına ilk müdahaleyi de yaparak yuttuğu suları çıkarmasını sağladı.


Boğulmaktan son anda kurtulan kadın daha sonra bölgeye gelen ambulansa bindirilerek en yakın hastaneye kaldırıldı.



“Hiç düşünmeden denize atladım"


Olay ile ilgili konuşan zabıta memuru Mustafa Gül, “Kadıköy İskelesi’nde görevi yeni devralmıştık. Bir anda bağırış sesleri yükseldi ve denizde çırpınan bir kadını gördüm. Hiç düşünmeden hemen ayakkabılarımı çıkararak denize atladım ve çevredekilerin yardımıyla vatandaşı çıkardım. Daha sonra ilk müdahalesini de yaparak yuttuğu suları çıkarmasını sağladım. Ambulansın gelmesiyle birlikte nöbetimize geri döndüm” diye konuştu.



Görgü tanıkları o anları anlattı


O anlara tanık olan Yakup Korkmaz, "Dışarı çıktığımda deniz kenarının yanında bir topluluk vardı. Olay var diye biz yaklaştık. Bir kız denize düşmüş.Bir vatandaş atladı onu kurtardı. Kadın yarım saatte zor kendine geldi. Ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kurtaran zabıtaymış o suya dalıp çıkarıyor. Suda gördük. Havanın sıcaklığından başı dönüyor. O sebeple olduğunu söylüyorlar" dedi.


Kadının suya düştüğü yerin yakınlarında su satan Doğan Baron ise, "Olay saat iki civarı bir kalabalık oluştu. Galiba bir bayan arkadaş güneşten başı döndü ve denize düştü. Durumu fark edenler sadece olayı izledi. Bir zabıta ağabeyimiz olaya el atıyor. Denize atlıyor. Bayan arkadaşı denizden çıkarıyor. Gerekli müdahaleleri yapıyor.112 ambulansı çağırıyorlar. Daha donra hastaneye götürdüler’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:36
  1. doğa

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