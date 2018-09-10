Kahraman Türk pilotu nehre helikopter indirdi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin kahraman pilotu, daha önce görülmemiş bir olaya imza attarak kurtarma operasyonunda akıntının yoğun olduğu nehre helikopter indirdi.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:43
Kurtarma operasyonunda akıntının yoğun olduğu nehre helikopter indiren kahraman Türk askeri, helikopteri nehire dokunma mesafesinde tutarak akıllara durgunluk veren bir hareket sergiledi.
Sosyal medya da paylaşılan görüntüde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Sikorsky helikopter, nehire sıfır mesafede yaklaşarak nefesleri kesti. Kahraman pilotun yaptığı bu manevra sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İMKANSIZI HATIRLATTI
1980 yılında, Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunmuş fakat, Jandarma Pilot Binbaşı Yusuf Keleş helikoptere takla attırarak mühendisleri şaşkına çevirmişti.
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