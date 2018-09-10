Kahraman Türk pilotu nehre helikopter indirdi

Kurtarma operasyonunda akıntının yoğun olduğu nehre helikopter indiren kahraman Türk askeri, helikopteri nehire dokunma mesafesinde tutarak akıllara durgunluk veren bir hareket sergiledi.

Sosyal medya da paylaşılan görüntüde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Sikorsky helikopter, nehire sıfır mesafede yaklaşarak nefesleri kesti. Kahraman pilotun yaptığı bu manevra sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İMKANSIZI HATIRLATTI

1980 yılında, Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunmuş fakat, Jandarma Pilot Binbaşı Yusuf Keleş helikoptere takla attırarak mühendisleri şaşkına çevirmişti.