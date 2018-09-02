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Kahraman şehide bir saygısızlık daha! Ömer Halisdemir reklam yüzü olarak kullanıldı

Daha önce bir eğitim kurumunun reklamlarına alet ettiği 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, bu kez de Adana'da bir tantunicinin reklam yüzü olarak kullanıldı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:38
Kahraman şehide bir saygısızlık daha! Ömer Halisdemir reklam yüzü olarak kullanıldı

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetleri işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve darbenin seyrini değiştiren Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ismini kullanan ve bu şekilde menfaat elde etmek isteyenlere bir yenisi daha eklendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Adana'da bugün çekildiği iddia edilen bir fotoğraf bu kadarına da pes dedirtti. Batı Adana'da tantuni satışı yapan bir seyyar satıcının kendi ürününün tanıtımını yapmak için dalga geçer gibi satış yaptığı tezgahın üzerine 'Halis tantuni' yazması ve şehidimizin fotoğrafını kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.

ZABITA EKİPLERİ FOTOĞRAFI KALDIRDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan seyyar satıcı, fotoğrafı kullanma fikrinin kendine ait olduğunu söyledi ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fotoğrafı kaldırdığını belirtti.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yine bir özel bir okulun tanıtımında kahraman şehidimizin fotoğrafı kullanılmış ve büyük tepki çekmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:38
  1. Ankara
  2. Adana
  3. 15 Temmuz
  4. Özel Kuvvetleri
  5. Semih Terzi
  6. Astsubay Ömer Halisdemir

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