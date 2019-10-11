Kahraman Ordumuza gelsin! İşte Yavuz Sultan Selim Hân'ın Mescid-i Aksâ'da ettiği o dua!
Yavuz Sultan Selim Hân'ın Mescid-i Aksâ'da ettiği mübarek duayı, Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.11 Ekim 2019 Cuma 06:16
yeniakit.com.tr tarih
9. Osmanlı Padişahı ve 88'nci İslâm Halifesi Yavuz Sultan Selim Hân'ın 1516 yılında çıktığı Mısır seferinde, İslâm'ın 3 kutsal şehrinden biri olan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'da ettiği duayı, Barış Pınarı Harekâtı'nı icra eden kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.
Yalnızca 8 yıl süren padişahlığında Devlet-i Aliyye'nin sınırlarını iki buçuk kat artırarak 5 milyon 200 bin kilometrekareye ulaştıran Yavuz Sultan Selim Hân'ın fazla bilinmeyen bu duası, asırlar boyu İslâm'a sancaktarlık etmiş milletimizin tarihi sorumluluğunu en veciz biçimde anlatıyor.
Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'te, Kubbetu's-Sahra'yı ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederek, kutsal mescitte okuduğu dua, şanlı ordumuza şerefli tarihini ve kahraman ecdadından devraldığı mirası hatırlatıyor.
Feth-Nâme-i Diyâr-ı Arab adlı yazma eserde yer alan bu duayı, Allah'a ve Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'ya olan bağlılığıyla yüzlerce yıldır destanlar yazan kahraman ordumuz için yayınlıyoruz.
İşte o mübarek dua!
Dedi ey Hayy u Tuvâna vü Kerim / Senden özge kullarına yok Rahim
Beytini görmekliği çün ya Habib / Şükr ü minnet biz kula kıldın nasib
Lîk cürmüm bahrine yoktur kinâr / El götürdüm baş açup misl-i çınar
Umarım ben kulu red kılmayasun / Macerayı sehv add kılmayasun
Lutfun ile toylayasın ben kulu / Hem delalet kılasın doğru yolu
Eşiğine yüz sürüp kılıp penah / Baş açıp lütfun umar cümle sipah
Mağfiret kıl biz kuluna ya Ganî / Mahşer içre eyleme hor u denî
Umarız babına geldik rahmetin / Biz kula erişse nola şefkatin
Cümle alem halkına verip murad / Red kılıp birin komazsın bî-murad
Baş açuban babına geldik senin / Daima fi’li hatadur bendenin
Rahmetini umarız ey lütfu bol / İşimiz sağ eyle bizim etme sol
Askerime nusrat eyle ya İlah / Geldiler babına cümle rû-siyah
Yüzlerin ağ eyle Ahmed hakkıçün / Cibril’in ettiği takdis hakkıçün
Müstecâb eyle İlahi davetim / Özüne arz etmişim uş hâcetim
Yür ü gök ü Arş u Kürsi hakkıçün / Gazilerin seyf ü türsü hakkıçün
Mescid-i Aksa vü Makdis hakkıçün / Cibril’in ettiği takdis hakkıçün
“Kâbe kavseyni ev ednâ” hakkıçün / Cümle-i a’lâ ve ednâ hakkıçün
Mâh u hurşid ü felekler hakkıçün / Yer ü gök içre melekler hakkıçün
Âdem ü Şit ile İdris hakkıçün / Hürmüs’ün ettiği tedris hakkıçün
Sana ısmarlamışım ceyşim hemîn / Senden özge kullarıma yok emîn
Rahmet u lutfun senin çün oldu âm / Umarız vallahi biz her subh u şâm
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