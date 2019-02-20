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Kahraman Mehmetçiğe moral mektubu

Malatya’da Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moral Mektubu eTwinning projesi kapsamında, Mehmetçiğe moral mektupları gönderildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
Kahraman Mehmetçiğe moral mektubu

Malatya’da Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Moral Mektubu eTwinning projesi kapsamında, Mehmetçiğe moral mektupları gönderildi.


Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi fuaye alanında düzenlenen projenin açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat,7. Anajet Üs Komutanı Hv. Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ile çok sayıda davetli katıldı.


Projeye katılan diğer okulların hazırladığı fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Vali Baruş ve diğer davetliler daha sonra kahraman Mehmetçiğe moral mektubu projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
  1. fotoğraf
  2. sergi

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