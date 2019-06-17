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Kahraman kadın şoför altınla ödüllendirildi

Adana’da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirerek kurtulmasını sağlayan şoför Zeliha Elbüken, cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Kahraman kadın şoför altınla ödüllendirildi

Adana’da belediye otobüsünde kalp krizi geçiren yaşlı yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirerek kurtulmasını sağlayan şoför Zeliha Elbüken, cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.


Adana’da dün akşam saatlerinde kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde Zilfo Adıyaman isimli yolcu bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular otobüs şoförü Zeliha Elbüken’e durumu iletti. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken’in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman, tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildi.


Belediye otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca şoför Elbüken’e tebrik mesajları gönderildi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şoför Elbüken’i Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törende cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.



"İnsan sağlığı önemli olduğu için heyecanımı yendim"


Olay anında neler yaşandığını anlatan Elbüken, yaşlı adamın otobüste bir süre yolculuk yaptıktan sonra rahatsızlandığını belirterek, “Kötü olduğunu görünce acile götürme gereği duydum. Otobüste yolcular da vardı. Başta tedirgin oldum ancak insan sağlığı daha önemli olduğu için heyecanımı yendim. Bugün amcamızla da görüştüm, durumu iyiymiş. Geldi beni tebrik etti. Sağ olsun, yolcular da benim kadar yardımcı oldu” diye konuştu.


Elbüken’in daha önce de kalp krizi geçiren bir yolcuyu Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne götürdüğü ancak o yolcunun hayatını kaybettiği de öğrenildi.



Cumhuriyet altınını Başkan Karalar takdim etti


Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şoförün gösterdiği insanlık örneğini tebrik ederek, “Yolcularımız da serzenişte bulunmayarak bir insanlık örneği gösterdiler. İnsan hayatı çok önemli. Eminim ki yolcunun çocukları, eşi de şoför kardeşimize minnettar olacaktır. Biz de teşekkür ediyoruz” dedi.


Şoför Elbüken’e ödül olarak Cumhuriyet altınını takdim eden Başkan Karalar, “İşimizi en iyi şekilde yaparken attığımız her adımın insanlık namına olduğunu unutmamamız gerekiyor. Takdim ettiğimiz bu altın, artık Adana Büyükşehir Belediyesi’nde görevini iyi yapanlara ödül, iyi yapmayanlara cezai müeyyidenin başlayacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
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