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Kahraman güvenlik görevlileri ödüllendirildi

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) özel güvenlik sektörünün kahraman çalışanlarını seçti.

28 Mart 2019 Perşembe 13:02
Kahraman güvenlik görevlileri ödüllendirildi

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) özel güvenlik sektörünün kahraman çalışanlarını seçti. Törende, ’Sadakat’ ve ’Başarı’ kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.



Özel güvenlik sektörünün önemli derneklerinden GÜSOD özel güvenlik sektörünün kahraman çalışanlarını seçti. Derneğe üye şirketlerde istihdam edilen 70 binin üzerinde güvenlik görevlisi arasından seçilen güvenliğin kahramanları için İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir tören gerçekleştirildi. Törende, ’Sadakat’ ve ’Başarı’ kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi. Organizasyona aileleriyle katılan çalışanlar duygu dolu anlar yaşadılar.



Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde sunuculuğu kendisi de kısa bir süre güvenlik görevlisi olarak çalışan ünlü radyo programcısı Jozi Zalma (Geveze) üstlendi. Ödül alanlar arasında Sahip Kaplan’ın 8 yaşındaki bir çocuğu tacizden kurtarması, Yalçın Demir’in havalimanında bir bombayı fark etmesi, İbrahim Çorbacı’nın havuza düşen bir çocuğu hayattan kurtarması gibi hikayeler dikkat çekti.



Toplantıda konuşan GÜSOD Başkanı Levent Güler, dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "Önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hak ettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz" dedi.


Güler, "Olası bir saldırıda çatışmaya girmesi ya da şiddetli bir kavga durumunda araya girip müdahale etmesi beklenen güvenlik görevlileri, hayatlarını kaybetmeleri durumunda ’iş kazası’ kategorisinde değerlendiriliyor. Çözüm çalışan haklarının itfaiye, polislik gibi riskli meslekler benzeri iyileştirilmesi, yıpranma payı verilmesi” dedi.


Güler, "Gece gündüz, yaz kış, bayram haftasonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz" dedi.


Törende uzun yıllar bu sektörde çalışan 13 çalışana Sadakat Ödülü, yaptıkları işlerle fark oluşturan 13 çalışana ise de ’Başarı Ödülü’ verildi.



Özel Güvenliğin yıldızları ödül alanlar


Loomis


Sadakat - Erkan Başköy


Başarı - Yusuf Peynirci (Soygun engelleme, çift tekme atarak mücadele)



ISS


Sadakat Ödülü - İbrahim Kocaman


Başarı Ödülü - Sahip Kaptan (8 yaşındaki çocuğu tacizden kurtarma)



Desmer


SadakatÖdülü- Kemal Aşçı


Başarı Ödülü- Oğuzhan Genç (hırsızlık şebekesinin yakalanması)



Bantaş


Sadakat Ödülü- Ersin Özel


Başarı Ödülü - Emre Aydın (kapkaç girişimini önleme)



Tepe Savunma ve Güvenlik


Sadakat Ödülü- Kadir Gürbüz


Başarı Ödülü - İbrahim Çorbacı (Havuza düşen bir çocuğu boğulmaktan kurtarma)



Tepe Alarm


Sadakat Ödülü- Recep Açıkgöz


Başarı Ödülü- Emrah Öztürk (Gelen alarm sinyalini dikkati sayesinde polise haber vermiş. Evine girişi sırasında saldırıya uğrayan kişinin acilen hastaneye sevkini sağlamış)



Çetin Grup


Başarı Ödülü- Cemaili Çiner (yangının önlenmesi)


Sadakat Ödülü - Turgay Uysal



Securitas


Sadakat Ödülü İrfan Metin


Başarı Ödülü - Nurettin öztekin (2 yıl üst üste 3 farklı olayda ayrı başarılar elde etmiş)


1- Kontrol sırasındaaraç altına saklanan 3 mültecinin yurtdışına kaçmasının engellenmesi


2- Tırın dorsesindeki yırtığı farkederek 1’i PKK üyesi 2 mültecinin yakalanması


3- Kontrol sırasında 4 mültecinin yakalanması



Securitas Uzaktan İzleme Alarm Hizmetleri


BaşarıÖdülü-Emre Men (doğru ve zamanında yönlendirmeler ile yangının önlenmesi)


Sadakat Ödülü- Harun Akpınar



TAV


Başarı Ödülü - Yalçın Demir (Bombanın tespit edilerek patlamadan imha edilmesinin sağlanması)


Sadakat Ödülü - Hüseyin Kınay



G4S


Başarı Ödülü- Bilal Savaş (patlama ve yangını önleme)


SadakatÖdülü- Ramazan Oğuz



Pronet


Sadakat Ödülü- Hakkı Aydın


Başarı Ödülü - Kurtuluş Karataş (yüklü bir para ve kredi kartları bulduğu cüzdanı bankalar ile görüşerek kimlik tespiti ile ilgili kişiye ulaştırma)



Pronet Alarm


Başarı Ödülü - İzzet Gürel (müşteri bağlılığına katkı ve devamlılık sağlama)


SadakatÖdülü- Berkay Yıldız

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:02
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