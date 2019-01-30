0553 313 94 23

"Kahraman çocuk"tan yangından kurtardığı yaşlı kadına ziyaret

Aydın'da 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek kurtardığı 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti- Kamil Bardak:- "Onu kendi babaannem yerine koyarak o ateşin içinden çıkardım. Medine teyze bundan sonra benim de babaannem"

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:44
"Kahraman çocuk"tan yangından kurtardığı yaşlı kadına ziyaret

AYDIN (AA) - Aydın'da 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek kurtardığı 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yanan evde mahsur kalan Medine Korkmaz'ı kurtaran Kamil Bardak, ailesiyle Korkmaz'ın tedavi gördüğü Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden Korkmaz'ı ziyaret eden Bardak, geçmiş olsun dileğinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Konuşmakta güçlük çeken yaşlı kadın, Bardak'a güçlükle "Sağ ol oğlum" diyebildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bardak, Korkmaz'ın durumunun iyi olduğuna sevindiğini ifade etti.

- "Benim de babaannem"

Onu canı pahasına ateşin içinden çıkardığını kaydeden Bardak, "Medine teyzeyi geldim gördüm. Durumu da iyiymiş, buna çok sevindim. Onu kendi babaannem yerine koyarak o ateşin içinden çıkardım. Medine teyze bundan sonra benim de babaannem. Kim olsa aynısını yapardı. Ben de canımı hiçe sayarak ateşe atladım. Onun orada ateşlerin içinde kalmasına içim elvermedi, vicdanım kabul etmedi. Onu içeriden çıkartmak benim vazifemdi, ben de onu yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik de Bardak ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bardak'ı gösterdiği cesaretten dolayı tebrik eden Bozçelik, kendisine tablet hediye etti.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Emir Bardak ise "Yaşlı teyzeyi kurtardı. Orada kendi canını da tehlikeye atarak güzel bir insanlık örneği sergiledi. Küçük bir zarar gördüğü için üzüldük ama bir yandan da teyzeyi kurtarmasının mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde dün yalnız yaşayan 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ın evinde yangın çıkmış, 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek yaşlı kadını kurtarmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 23:44
  1. çocuk
  2. hastane
  3. Kurtarma
  4. Yangın
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore üst sıralarda"
    1. "Ajansın gündeminde İran ve Kuzey Kore..
    2. Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
    3. İsrail'deki Etiyopyalılar "polis..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ocak 2019
    5. ABD Kongresinden Yemen adımı
    6. İspanya bayrak krizinden dolayı..
    7. Fed'in kararının ardından dolar düşüş..
    8. Fed politika faizini sabit tuttu
    9. Galatasaray'a bir golcü daha!
    10. Merih Demiral, Sassuolo'da
    11. Almanya'daki skandal başörtüsü yasağı..
    12. Türkiye'den Rusya'ya bir ziyaret daha!
    13. Fransa’da keskin nişancı dehşeti: Ölü..
    14. Hastanenin arşiv kısmında yangın
    15. "Kahraman çocuk"tan yangından..
    16. TTYD 30. Yıl Buluşması
    17. Sanatçılardan BBC'ye, İsrail'in..
    18. Almanya'daki başörtüsü yasağı Avrupa..
    19. İsrail Necef bedevilerini zorla..
    20. Yine dümdüz etti! Bir uyarı daha geldi
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!