"Kahraman çocuk"tan yangından kurtardığı yaşlı kadına ziyaret

AYDIN (AA) - Aydın'da 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek kurtardığı 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yanan evde mahsur kalan Medine Korkmaz'ı kurtaran Kamil Bardak, ailesiyle Korkmaz'ın tedavi gördüğü Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden Korkmaz'ı ziyaret eden Bardak, geçmiş olsun dileğinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Konuşmakta güçlük çeken yaşlı kadın, Bardak'a güçlükle "Sağ ol oğlum" diyebildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bardak, Korkmaz'ın durumunun iyi olduğuna sevindiğini ifade etti.

- "Benim de babaannem"

Onu canı pahasına ateşin içinden çıkardığını kaydeden Bardak, "Medine teyzeyi geldim gördüm. Durumu da iyiymiş, buna çok sevindim. Onu kendi babaannem yerine koyarak o ateşin içinden çıkardım. Medine teyze bundan sonra benim de babaannem. Kim olsa aynısını yapardı. Ben de canımı hiçe sayarak ateşe atladım. Onun orada ateşlerin içinde kalmasına içim elvermedi, vicdanım kabul etmedi. Onu içeriden çıkartmak benim vazifemdi, ben de onu yerine getirdim." ifadesini kullandı.

Öte yandan Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik de Bardak ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bardak'ı gösterdiği cesaretten dolayı tebrik eden Bozçelik, kendisine tablet hediye etti.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Emir Bardak ise "Yaşlı teyzeyi kurtardı. Orada kendi canını da tehlikeye atarak güzel bir insanlık örneği sergiledi. Küçük bir zarar gördüğü için üzüldük ama bir yandan da teyzeyi kurtarmasının mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde dün yalnız yaşayan 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ın evinde yangın çıkmış, 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek yaşlı kadını kurtarmıştı.



