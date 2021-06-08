  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne utanma, ne istifa ne de soruşturma var! Pompaladıkları korku yanlarına mı kalacak?

DEVA Partisi'nden istifa etti, Babacan'a böyle tepki gösterdi: Yapılanlardan ve gördüklerimden iğrenir oldum

İmamoğlu'ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Metroya yok tabloya ve yandaşa var

Riyakarlığın ispatı! HDP ile Refah Partisi’ne açılan kapatma davası arasındaki fark

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Ortalık karışacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için flaş talep

'Sözümüzün arkasındaydık' diyerek duyurdular! 'Libya'ya müdahaleye hazırdık'

Firari vatan haini Can Dündar'a soğuk duş

Alman basınından çarpıcı analiz: Türkiye ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı

Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK'nın savaşı Kürt halkı için değil
Katar'dan Kanada'daki kalleş saldırıya tepki
Emine Erdoğan'dan müsilaj açıklaması
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a teklif
Özat'ın Belözoğlu'nu suçladığı FETÖ fotoğrafı başkasına ait çıktı
Gündem Kahpeliği cezasız mı kalacak? Eray Çakın'ın serbest bırakılması infiale sebep oldu
Gündem

Kahpeliği cezasız mı kalacak? Eray Çakın'ın serbest bırakılması infiale sebep oldu

Başörtülü olduğu için, Araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'yı acımasızca darp eden Eray Çakın adlı mahluka tepki yağdı. Kamuoyu, nefret suçu işleyen Çakın'ın hak ettiği cezayı almasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 17:38:00 - 2021-06-08 18:02:16
Kahpeliği cezasız mı kalacak? Eray Çakın'ın serbest bırakılması infiale sebep oldu

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya, Eray Çakın adlı alçak tarafından, başörtülü olması sebep gösterilerek vahşice darp edildi. Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kabul eden Çakın'ın serbest bırakılması kamuoyunda infiale sebep oldu.

'Siz ve sizin gibileri istemiyoruz'

Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında, bir kadın arkadaşı ile sohbet ediyordu. Eray Çakın adlı kahpe, Akkaya ve arkadaşını önce bakışları ile rahatsız etti. Ardından sözlü olarak tacizde bulundu: "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun."

Serbest bırakıldı!

Neşe Nur Akkaya, parktan kalkmayacaklarını söyleyince, Çakın fiziksel saldırıya başladı. Elindeki termos ve içki şisesi ile art arda Akkaya'ya vurdu. Ardından da defalarca yumrukladı. Genç akademisyen, aldığı darbelerle yere yığıldı. Gözaltına alınan Eray Çakın, emniyetteki ifadesinde Akkaya'yı darp ettiğini kabul etti. Çakın'ın yanındaki arkadaşları da aynı ifadeyi verdi. İslam'a olan nefreti ile Akkaya'ya saldıran kahpe, serbest bırakıldı.

Akkaya'nın aldığı darp raporu:

Tepki yağdı

Eray Çakın adlı kahpenin, Akkaya'yı vahşice darp ettikten sonra serbest bırakılması, kamuoyunda infiale sebep oldu. 'Eray Çakın Tutuklansın' başlığı ile onbinlerce paylaşım yapıldı. Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de Çakın'a tepki gösterdi: "Bu nefret suçu işleyen şahıs hakkında gereğinin elbette takipçisi oluyoruz. İnanın o darp, beyanları ile kıyaslanınca en hafif suçu. Kanaatimce nefret suçları olarak bilinen TCK 216 maddesi kapsamında da işleme ihtiyaç var."

'En ağır şekilde ceza alması için takipçisi olacağım'

Çakın adlı kahpenin 'Gidin Gaziosmanpaşa'daki bir parkta oturun' sözlerinden sonra bir açıklama da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan geldi. Başkan Usta, medeniyet dersi verdiği Çakın adlı kahpeye, şunları söyledi:

Eray Çakın'ın serbest bırakılmasından sonra kamuoyu ayağa kalktı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay