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Kahpe teröristler öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK yandaşları kız öğrenci yurduna gaz bombası attı. Gazdan etkilenen 15 öğrencinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 23:30
Kahpe teröristler öğrenci yurduna gaz bombası attı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurduna terör örgütü PKK yandaşlarınca gaz bombası atıldı.

Gazdan etkilenen 15 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü yandaşlarının yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 23:30
  1. Siirt
  2. Terörle Mücadele

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