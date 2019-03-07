0553 313 94 23

 Kahire'nin batısında yer alan Giza bölgesinde yedi militan öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire’nin batısında yer alan Giza bölgesinde silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:10
 Kahire'nin batısında yer alan Giza bölgesinde yedi militan öldürüldü

Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire’nin batısında yer alan Giza bölgesinde silahlı bir grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, bir polis memurunun da yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kahire çevre yolunda şüpheli bir kamyonete güvenlik güçleri tarafından yapılan dur ihtarına ateşle karşılık verildiği, çıkan çatışmada kamyonetteki 7 kişinin öldürüldüğü ve bir polis memurunun da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada öldürülen 7 kişinin Hasm Hareketi mensubu olduğu bildirildi.

Mısırlı yetkililer Hasm Hareketi’nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) son yıllarda ortaya çıkan silahlı kanadı olduğu yönünde açıklamalar yapıyor.

Bu yöndeki açıklamaları reddeden İhvan yöneticileri, mücadelelerinin sadece barışçıl yollarla yaptıklarını her fırsatta vurguluyor.

Mısır içi ve dışındaki bağımsız insan hakları savunucuları bu tür operasyonları “tasfiye” olarak nitelendirirken, Mısır yönetimi “terörle mücadele” kapsamında değerlendiriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:10
  1. 7 militan
  2. Batı
  3. Kahire
  4. öldürüldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak ihlali değil"
    1. "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak..
    2. Okul önünde otomobilin çarptığı..
    3. Tüm Türkiye’de aranıyordu,..
    4. THY'den yolculara 64 bin ton ikram
    5. AB'de yatırımların çevre riskleri..
    6. Alanya’da barda korkutan yangın
    7. Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat..
    8. Tekintaş: 31 Mart seçimleri Türkiye..
    9. Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar..
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in..
    12. Mahir Ünal: FETÖ ve PKK'nın ağzı ile..
    13. Sason’da okullar arası voleybol..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadınlar..
    15. Başkan Kocaoğlu: Çin’e kadar uzanacak..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Afganistan’da anma töreninde saldırı:..
    19. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan..
    20. HPV testinin pozitif çıkması dünyanın..
    21. Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla..
    22. Konyasporlu futbolculardan "şivlilik"..
    23. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve..
    24. Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar..
    25. Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı
    26. Arapça şiir ve metin canlandırma..
    27. Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine..
    28. Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik..
    29. UEFA Genel Sekreterler Toplantısı..
    30. Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti