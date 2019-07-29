Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve "tercüme" kursları tamamlandı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen "Türkçe konuşma-yazma" ve "tercüme" yaz kurslarını tamamlayan 125 kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

Sertifika törenine Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz'ın yanı sıra Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Şaban Karataş, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş, kursiyerler ve diğer davetliler katıldı.

Enstitü Müdürü Boyraz, törende yaptığı konuşmada, Mısır'da Türkçe bilenler için eğitimden iş dünyasına kadar birçok imkan bulunduğunu belirterek, "Bugün Enstitümüzde Türkçe öğrenenler yarın iki ülke arasında köprü rolünü üstleneceklerdir." dedi.

Eğitim Müşaviri Karataş ise Kahire Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye ile Mısır arasında kültürel anlamda çok güzel çalışmalar yaptığının altını çizdi.

Karataş, "Türkçe öğrenmek sadece bir dil bilmek değildir. Eğitim-öğretimden istihdama kadar birçok alanda farklı fırsatlar Türkçe öğrenmekle elde edilebilir. Nitekim Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin ve başka kurumların vermiş olduğu burslar bu alanda dikkat çeken kazanımlardan sadece birkaçıdır." diye konuştu.

Programda öğrencilerle sohbet eden Ticaret Müşaviri Güneş, Mısır'ın Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden biri konumuna yükseldiğini, karşılıklı ticaret hacminin özellikle son yıllarda artış eğilimi gösterdiğini anlattı.

İki ülke arasında ticaret hacminin 2018'de rekor seviyeye ulaştığını hatırlatan Güneş, Türkiye'nin Mısır'da birçok yatırımının olduğuna ve haliyle Türkçe bilen Mısırlılara ihtiyacın her geçen gün arttığına işaret etti.

Tören kapsamında Türkçe şarkılar söyleyen ve şiirler okuyan kursiyerlere sertifikalarını davetli yetkililer teslim etti.