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Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi"

- Yunus Emre Enstitüsü, Türk ve Mısırlı davetlilerin katılımıyla "Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programı düzenledi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:26
Kahire'de "Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından, başkent Kahire’de, Türk yemekleri ve kültürünü tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programında AA muhabirine konuşan Enstitü Müdürü Emin Boyraz, kültür ve sanat alanında yaptıkları tüm etkinliklerle, iki ülke halkları arasındaki kardeşliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu program kapsamında, Türk yemek kültürünü tanıttıklarını ifade eden Boyraz, etkinliğin Mısırlıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi.

"Türk Yemekleri Kursu ve Geleneksel Sıra Gecesi" programına katılan Mısırlı kursiyer, Ahmed Geziri böyle bir kursa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Yemek kursuna başladıkları ilk günlerde, bazı yemeklerin yapılış tarzına şaşırdıklarını ancak yemek yapıldıktan sonra bu şaşkınlıklarının ortadan kalktığını söyleyen Geziri, "Bu tür faaliyetler, Türk kültürünü daha yakından tanımamıza vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Enstitü Eğitim Koordinatörü Satiye Karaaliyoğlu ise öğrencilerin söz konusu kursla, Türk yemeklerini yapma ve tatma fırsatı bulduklarını, ayrıca yemek yaparken Türk kültürü ile ilgili birçok yeni kelime öğrendiklerini kaydetti.

Kahire’de bulunan Osmanlı Mutfağının Başaşçısı Şef Hüseyin Girgin tarafından kursiyerlere verilen yemek kursları çerçevesinde, Türk halk müziği eşliğinde geleneksel kıyafetlerle çiğ köfte yapılarak katılımcılara ve misafirlere ikram edildi.

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur ve Eşi Özlem Eruygur’un da katıldığı programa özellikle Mısırlılar yoğun ilgi gösterdi.

- 7 gün 7 yemek

"7 gün 7 yemek" temalı kursta şef gözetiminde kursiyerlere yedi farklı Türk yemeğinin yapılışı ve sunumu gösteriliyor.

Kurs boyunca Kayseri mantısı, ezo gelin çorbası, gözleme, çiğ köfte, hünkâr beğendi, karnıyarık, İzmir köfte gibi birbirinden güzel geleneksel Türk yemeklerinin yapımı bir plan çerçevesinde öğretiliyor.

Yemeklerin yanı sıra Türk kültüründe önemli bir yere sahip, aşure pişirilerek katılımcılara, gelen misafirlere ve enstitüde Türkçe öğrenen kursiyerlere ikram ediliyor.

25 Kasım'da başlayan Türk yemek günleri süresince, etkinliğe katılanlara Türk yemek kültürünün önemli tatlarından baklava, lokum, kumda Türk kahvesi ve Mısır’ın geleneksel tatlılarından da ikramlar sunuluyor.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:26
  1. Kahire
  2. Yunus Emre Enstitüsü

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