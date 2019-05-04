Kahire’de büyük yangın: 51 kişi yaralandı Mısır’ın başkenti Kahire’de bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 51 kişi yaralandı, 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 51 kişi yaralandı, 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.



Mısır’ın başkenti Kahire’deki Muski ticari bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonucu 51 kişi yaralanırken 8 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın 10 saatte kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.