Kağızman’da kaçak avcı jandarmaya yakalandı
Kağızman’da kaçak avlanan bir kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.22 Nisan 2019 Pazartesi 11:58
Kağızman’da kaçak avlanan bir kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Kağızman Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında B.G.’nin kaçak av yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, B.G.’yi suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 kınalı keklik, 4 kafes, 1 adet tuzak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yapan B.G.’ye 4 bin 630 lira para cezası kesildi.
YORUM YAZ