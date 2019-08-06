Kağızman’da 500 kişilik KYK Yurdu’nun yapımı devam ediyor

Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, yapımı devam eden 500 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ercan Öter, yapımı devam eden 500 kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu inşaatına gelerek yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

15 bin metre kare alanda 7 katlı olarak yapılan yurdun, fiziki olarak yüzde 65’i tamamlandı. Kasım ayı sonu itibariyle bitirilmesi düşünülen yurt Kağızman’da önemli bir boşluğu dolduracak.

Kaymakam Ercan Öter, bir süre yurt binasını gezerek ilgili firma yetkilisi ile bilgi alış verişinde bulundu. Öter, daha sonra yurttan ayrıldı.