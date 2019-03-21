Kağızman’da 4. sınıf öğrencileri başlarından geçen hikâyeler ile kitap çıkardı

Kağızman Halime Arslan Yıldız İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri öğretmenleri ve okul müdürlerinin girişimleri ile başlarından geçen olayları hikâyeleştirerek kitap haline getirdiler.

Toplam 33 öğrencisi olan 4-B sınıfı minik öğrencilerinden büyük başarı sınıftaki bütün öğrenciler başlarından geçen anı ve bazı olayları hikayeleştirip kitap haline getirdiler.Yoğun bir emeğin ardından ortaya çıkan eseri herkes büyük ilgi ile okudu. İlçede oldukça konuşulan bu duruma veliler de oldukça sevindiler.

Sınıf öğretmeni Serdar Aladağ ve Okul Müdürü Önal Orhan’ın destekleri ile başlatılan çalışmaya Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek vermesi üzerine yazılan hikayeler kitap haline getirildi.

Okul Müdürü Önal Orhan, “Amacımız öğrencilerimizin sosyal yapılarına destek olmak ve gizli yeteneklerini keşif etmelerine yardımcı olmaktır. Böyle bir çalışma ile çocuklarımızın azim ve çalışmakla neleri başaracaklarını göstermiş olduk” dedi.